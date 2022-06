Chiara Ferragni a pranzo in pieno centro "vestita" così: Milano si ferma per lei

01 giugno 2022 a

Una incontenibile, provocante e meravigliosa Chiara Ferragni. Il tutto in una bella giornata di sole a Milano, giornata in cui si ritrova in famiglia per una colazione all'aperto, tra chiacchiere e confidenze. Insieme alla moglie di Fedez, ecco la madre, la scrittrice Marina Di Guardo, e la sorella minore, Francesca. L'occasione? La festa di compleanno di un'amica comune.

Il gruppetto si è ritrovato in un noto ristorante in pieno centro a Milano e, ovviamente, i paparazzi erano alle calcagna della Ferragni. E come detto, l'influencer si è palesata con un look assai malizioso: un completino crochet bianco con crop-top, insomma un capo che lasciava completamente scoperti gli addominali, dunque una minigonna (e niente reggiseno). Insomma, una Chiara Ferragni al tavolo... mezza nuda.

