Fedez, "nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore": la foto che commuove l'Italia

Era ormai nell'aria da qualche giorno. Ora, è ufficiale: Fedez e J-Ax hanno sepolto l'ascia di guerra. E lo hanno fatto postando le fotografie di un abbraccio, con grandi sorrisi di entrambi. Il tutto era stato anticipato sui social da Chiara Ferragni, che poche ore prima parlava di "un annuncio importante".

E così, circa due ore dopo le parole della moglie, ecco che i due cantanti rivelano di aver fatto pace dopo una rottura durata quattro anni. "Ed eccoci qua - scrivono in un post su Instagram a corredo delle foto sul terrazzo di casa di Chiara e Fedez -. con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena", hanno fatto sapere.

E ancora: "La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: È solo musica ca*** lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me. Alessandro e Federico". Insomma, un lieto fine. Pace fatta. Perché davanti alle difficoltà della vita che Fedez sta affrontando, tutto diventa relativo. Soprattutto un litigio.

