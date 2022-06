Mara Venier sull'altare, una clamorosa investitura: ecco chi verrà sposato da lady Domenica In

02 giugno 2022 a

Alberto Matano si sposa col suo storico compagno e a officiare la cerimonia potrebbe essere proprio la sua amica Mara Venier. Lo riporta il settimanale Chi, che scrive: "Matano ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e che a officiarla sarà nientemeno che Mara Venier“. Il conduttore de La Vita in Diretta ha raccontato solo recentemente di avere una relazione. E qualche mese fa aveva detto pure di sognare il matrimonio. Il suo sogno adesso potrebbe trasformarsi in realtà. E accanto a lui per la grande occasione potrebbe esserci la conduttrice veneziana.

Alberto e Mara, come sottolineato anche da Signorini sulla rivista, condividono un forte legame di amicizia. Proprio per questo il conduttore avrebbe voluto lei per le celebrazioni. Insomma, dopo un coming out inaspettato arrivato proprio nel corso del suo programma mentre si parlava di omofobia, Matano finalmente corona il suo sogno.

Parlando di omofobia nel corso della sua trasmissione, infatti, Matano confessò di averla vissuta in prima persona. In seconda battuta confessò di avere accanto un uomo speciale ormai da diversi anni e di sognare le nozze con lui. Nonostante le scoppiettanti indiscrezioni di Chi, però, per ora non è arrivata ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati. In ogni caso. Tra poche settimane si potrebbe scoprire la verità sulle nozze misteriose.

