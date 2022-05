Mahmood e Blanco dietro le quinte, Cattelan confessa: "Stargli dietro è difficile. Quei due..."

Francesco Fredella 12 maggio 2022 a

a

a

A La vita in diretta arriva Alessandro Cattelan, uno de conduttori dell'Eurovision insieme a Laura Pausini e Mica. Un evento che sta portando uno share pazzesco del 27%, battendo ogni tipo di previsione. Il conduttore interviene al programma di Alberto Matano, in onda sempre su Rai1. C'è un imprevisto, uno dei ragazzi de Il Volo, è positivo al Covid. “L’ho saputo poco fa”, dice. Insomma, potrebbe saltare l'ospitata di Ginoble con due componenti de Il Volo sul palco dell'Eurovision.

Tale e quale show, Carlo Conti punta Alex Belli? Tam tam impazzito sull'ex GfVip



Ma gli occhi di tutti sono puntati sui vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco. Matano chiede cosa potrebbe fare Cattelan se i due dovessero trionfare (sarebbe la seconda volta per l'Italia). “Festeggerei con loro, anche se stargli dietro non sarebbe facile, loro sono giovani, io invece ormai ho una certa età", dice Cattelan che riceve gli auguri di tutti in occasione del compleanno. Il conduttore, poi, rivela tutta la delusione per l'eliminazione di Albania e Lettonia".

Chiofalo, dalla Pupa e il Secchione alla truffa: "Sono un cog***e", quanti soldi ha perso

Ad un certo punto il fuoriprogramma: Fabio Canino, ospite in studio Alberto Matano, chiede al conduttore dell’Eurovision Song Contest: “So che, da regolamento, non puoi parlare dei cantanti in gara, ma tra quelli eliminati c’è un tuo preferito?”. Silenzio assoluto per un attimo e poi la risposta: "Sono un grandissimo fan dell’Albania e della Lettonia, mi dispiace per la loro eliminazione. Quando abbiamo letto i voti sono rimasto abbastanza sconvolto”. Il conto alla rovescia per l'esibizione di Mahood e Blanco alla finalissima di sabato. I due vincitori di Sanremo, tra l'altro, hanno ricevuto i complimenti anche dei Maneskin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.