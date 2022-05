L'Eredità, la rabbia di Insinna: "Parlate di tutto, non di quello", lo sfogo scuote i vertici Rai

Francesco Fredella 17 maggio 2022 a

Non è la prima volta che Flavio Insinna, durante L'Eredità su Rai 1, fa un appello per la pace e per la fine della guerra tra Russia e Ucraina. Il conduttore della rete ammiraglia ne approfitta nel corso della trasmissione quando l'indizio alla ghigliottina è "Pace", mentre la risposta al gioco è "conclusione".

Appunto, “Conclusione della pace”: le parole di Insinna sono chiarissime. L'attore chiede di arrivare alla pace e alla fine della guerra. "Se si formano gli accordi, si vive in pace. Vi prego, non sappiamo più come dirlo... sentiamo parlare di tutto tranne di pace", dice nel corso della puntata con l'applauso del pubblico in studio. "Pace vuol dire fermarsi. Si parla di tutto tranne che di fare la pace e fermarsi. Firmare un accordo significa ritrovare la pace e una degna conclusione pensiamo di meritarcela, abbiamo i capelli bianchi. Vi prego...", puntualizza il conduttore.

Intanto, non va benissimo per il campione Marcello che alla ghigliottina vede sfumare una vincita di 52.500 euro perché non indovina la parola corretta. Ma per Insinna, è una giornata all'insegna della tv: prima La vita in diretta con Alberto Matano che lo ospita per lanciare il film tv A muso duro, in prima visione tv, tratto da una storia vera. E poi L'Eredità. Il quiz show della Rete ammiraglia Rai che piace tanto al pubblico: ci sono tutti gli ingredienti giusti per parlare di grande successo. Dagli ascolti alle parole utilizzate per il gioco. Ma ci sono anche grandi concorrenti, super preparati, che si sfidano tutte le sere.

