Al Bano Carrisi, "Sai con chi faccio l'amore io....". Al Bano, la rivelazione in tv che spiazza la Lecciso e Romina

"Sono innamorato da quando sono nato. Amo una meravigliosa donna chiamata vita": Al Bano è intervenuto a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, ieri 20 maggio, giorno del suo 79esimo compleanno. La sua confessione sull'amore è arrivata dopo una domanda spiazzante del presentatore, che gli ha chiesto: "Come va l’amore?”. Il cantante di Cellino San Marco è rimasto prima di sasso, poi in silenzio per qualche secondo e infine ha risposto di amare la vita. Una risposta che forse il conduttore e gli altri ospiti non si aspettavano.

“Sono 79 anni che faccio l’amore con la vita - ha continuato il cantante pugliese - Fare l’amore da 79 anni con la vita non è una cosa da poco”. Prima di salutarlo, poi, Matano gli ha rinnovato i suoi auguri e ha sottolineato: "Quello che fai oggi è un compleanno tondo… meno uno”, facendo riferimento agli 80, che Al Bano compirà l'anno prossimo. Il conduttore infine gli ha indicato alcune persone dietro le telecamere, dicendogli che erano tutti suoi conoscenti: “Ti vogliono bene, sono persone che tu conosci”.

Negli ultimi secondi della diretta Matano, continuando a rivolgersi al cantante, ha detto: "Prima di salutarti vorrei ringraziarti per essere stato qui oggi. Abbiamo provato a festeggiarti come meglio abbiamo potuto e tu lo sai che ti vogliamo tutti molto bene”. "Anch’io vi voglio bene, si vede o no?", ha risposto allora Al Bano.

