Jennifer Lopez, forme esplosive: a 52 anni, la foto in bikini (strizzatissimo) fa impazzire il mondo

01 giugno 2022 a

a

a

Jennifer Lopez, 52 anni, si fa sempre più bella: la cantante e attrice americana non è mai stata così divina. Lo dimostrano anche le ultime due foto postate sul suo account Instagram. Negli scatti appare in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali da sole e capelli sciolti al vento. Un look semplice che incanta i suoi numerosi follower. Qual è il suo elisir di bellezza? Sicuramente il fitness, l'alimentazione e la cura del corpo aiutano. Ma fondamentale è l'amore ritrovato con Ben Affleck.

"Orgasmo? Non parliamone, perché...": il dramma sessuale di Antonella Elia

I due, dopo essere tornati insieme nel 2021, a 20 anni di distanza dal loro primo fidanzamento, potrebbero sposarsi a breve, secondo alcune indiscrezioni. Tra l'altro, è stata la stessa Jennifer a dire che al momento sta vivendo un periodo magico e sereno con il suo compagno. "Non credo che nessuno sia stato più sorpreso di noi – aveva detto la cantante intervistata da Ellen DeGeneres – No, non avremmo mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Ma è una cosa bellissima e noi siamo molto felici di esserci ritrovati. Il nostro amore va a gonfie vele, non sono mai stata meglio. Questo per noi è un momento davvero magico”.

Jennifer e Ben si sono conosciuti e innamorati a luglio 2002 per poi lasciarsi 18 mesi dopo, a fine 2004, probabilmente esasperati dall’invadenza dei media nelle loro vite e dall’immaturità di entrambi. Oggi, con molta più esperienza e consapevolezza di loro stessi, sono in grado di viversi il loro amore in maniera più matura e serena. “Il nostro amore ora è più maturo e molto più importante”, ha detto la Lopez.

"Sesso garantito 4 volte a settimana". Jennifer Lopez insaziabile: i dettagli hard del contratto prematrimoniale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.