Piquè smascherato dalla modella Suzy Cortez: "Io e lui...", spuntano foto esplicite

Nuove testimonianze smascherano Gerard Pigué. Nei giorni in cui il calciatore spagnolo e Shakira hanno annunciato la loro separazione, rompe il silenzio Suzy Cortez. La ragazza, il cui profilo Instagram mostra foto senza veli, confessa: "Questo qui non vale niente. È stato lui a mandarmi messaggi molto diretti. Gli unici giocatori del Barcellona che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava".

A El Diario la modella 32enne svela il momento in cui ha conosciuto Piqué. Lei e il calciatore del Barcellona si sarebbero conosciuti tramite l’ex presidente della squadra, Sandro Rosell: "Sì, ero sua amica. Quando Piqué l’ha saputo mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha scritto direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa".

Ma non solo, secondo la ragazza l'ex compagno della cantante si sarebbe lasciato andare a commenti espliciti sul suo fisico. I fatti comunque risalirebbero al lontano 2016. La Cortez ha sempre preferito evitare l'argomento, ma ad oggi - è il suo ragionamento - vuole aiutare Shakira. Stando ai rumors, infatti, l'attrice sarebbe stata tradita dall'ex compagno. Piqué sarebbe stato beccato con una studentessa ventenne.

