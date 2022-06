Arisa, scatto in lingerie di pizzo: "Niente male", cosa spunta là sotto

06 giugno 2022 a

Arisa non nasconde più le sue forme. La cantante, dopo aver partecipato e vinto Ballando con le Stelle, ha cambiato atteggiamento. Come da lei stessa ammesso, l'artista ha una nuova consapevolezza del proprio corpo, si piace. Ed ecco che lo dimostra anche su Instagram dove non manca di pubblicare foto che la ritraggono in lingerie. Nell'ultimo post la si vede con indosso un body nero, attillato e scollato sul davanti. A lato, lo si intravede spuntare dalla gonna altrettanto nera, un intarso in pizzo. A corredo tanti, tantissimi complimenti, che lei stessa si rivolge come "niente male".

"La mia vita è cambiata - aveva confessato -. Mi sono trasferita a Roma per fare Amici, ho conosciuto altre persone, ho un nuovo fidanzato e finalmente credo in me stessa". È un'Arisa diversa quella che vediamo oggi sotto i riflettori: "Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa".

Per la cantante sentirsi in pace con se stessi, ci fa sentire più sicuri di amarci e amare. E a proposito di sentimenti, in questi giorni non si fa che parlare della rottura con Vito Coppola. Nessuna ufficialità al momento, ma la relazione con il ballerino di Ballando sembra ormai agli sgoccioli.

