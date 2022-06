Sonia Bruganelli, il dramma della figlia Silvia: "Cosa ho fatto la notte prima che si operasse al cuore"

10 giugno 2022 a

iSonia Bruganelli, 48 anni, imprenditrice nel mondo dello spettacolo, moglie del conduttore Paolo Bonolis, mamma di tre figli (Silvia di 19 anni, Davide di 18 e Adele di 14), si confessa in una intervista a Leggo. E ricorda il difficilissimo e doloroso momento in cui la figlia Silvia ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico al cuore.

Quindi l’ex opinionista del Grande Fratello Vip rievoca cosa è accaduto la sera prima dell’operazione in un momento di intima preghiera affinché tutto andasse per il meglio: "La notte prima che mia figlia doveva affrontare la seconda operazione al cuore ho avuto la visione di Padre Pio, nitida, davanti a me. Uno dice se va tutto bene mi tatuo Padre Pio. La mia Silvia sta bene e Padre Pio è sul mio avambraccio".

Per quanto riguarda il suo ruolo da opinionista, tutti ricordano gli scontri in studio al Gf Vip con Adriana Volpe e con alcuni concorrenti del reality. Ma Sonia non sarà presente nella prossima edizione del programma che le ha dato una grande popolarità anche sui social: “Ma molti mi seguono per farsi gli affari miei anche se non condividono quel che posto e si guardano bene dal mettermi i like”.

