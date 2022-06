Britney Spears si sposa, l'ex marito irrompe alla festa: "Ora ti rovino", un video drammatico

10 giugno 2022 a

Ieri, giovedì 9 giugno, è stato un giorno estremamente importante per Britney Spears. La cantante è infatti convolata a nozze con Sam Ashagari a un anno dal fidanzamento ufficiale. Questo è il terzo matrimonio per la cantante. Britney è stata infatti sposata con Kevin Federlaine dal quale ha avuto i suoi due figli che vivono ancora oggi con il padre. Il primo matrimonio è stato però con Jason Alexander, proprio quest'ultimo è piombato ieri alla cerimonia.

Il matrimonio con Jason, amico d'infanzia, era durato solamente 55 ore. Sposati a Las Vegas, Britney aveva solo 23 anni ma i due hanno deciso d'interrompere immediatamente il patto d'amore. Proprio Jason ha tentato di rovinare la giornata di Britney piombando nella sua villa. Non lo ha fatto perché innamorato ma solamente per distruggere la felicità dell'ex moglie. Lo ha ammesso chiaro e tondo lui stesso nella diretta Instagram mentre si intrufolava nella casa di Los Angeles.

Ecco il video girato dall'ex marito Jason Alexander:

La notizia è stata lanciata da TMZ mentre nelle ultime ore sta diventando virale il filmato dell'uomo che irrompe nella casa: "Mi ha invitato Britney Spears, sono Jason Alexander, il suo primo marito. Sono qui per rovinarle il matrimonio. Britney mi hai invitato. Lei è la mia prima e unica moglie" queste le parole che sono trapelate dal video. Fortunatamente non è riuscito a intromettersi durante la cerimonia ma ben prima, mentre gli addetti ai lavori stavano ultimando i preparativi per le nozze.

