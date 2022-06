Mirian Trevisan, "dopo il GfVip...": la crisi con il figlio, situazione precipitata dopo il reality

09 giugno 2022 a

Una volta finita l'esperienza durata sei mesi al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, ex ragazza di Non è la Rai, ha ammesso di aver avuto difficoltà a riallacciare i rapporti con il figlio Nicola, avuto dal precedente matrimonio con l'ex marito Pago. Una situazione che ha influito negativamente sul rapporto madre-figlio e che Miriana ha voluto raccontare in una lunga intervista rilasciata al magazine Mio.

"All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ritrovarci” ha dichiarato la Trevisan che è ora impegnata a riallacciare più che mai il rapporto con il suo Nicola. L'ex gieffina ha confidato al magazine che lei stessa ha avuto difficoltà dopo l'esperienza nel reality show di Mediaset.

La 49enne ha ammesso che addirittura il caos del supermercato la destabilizzava. Nonostante ciò Miriana si è dichiarata estremamente grata alla trasmissione e ad Alfonso Signorini che le hanno permesso di intraprendere questo percorso. Grazie a questa esperienza la showgirl è di nuovo tornata a lavorare a pieno regime tra ospitate televisive, eventi live da condurre in giro per l'Italia e diverse pubblicità. Sul fronte lavorativo niente da dire, quello personale un pò meno.

