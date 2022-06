Vanessa Incontrada in spiaggia, "Vergogna": bufera per questa foto, in copertina così

09 giugno 2022 a

Polemica su alcuni scatti che ritraggono Vanessa Incontrada in costume da bagno. Il servizio fotografico, finito sulla prima pagina della rivista Nuovo, è stato definito poco delicato, visto che l'attrice viene immortalata in pose scomposte e sgraziate mentre si trova in vacanza a Follonica. Le immagini, secondo diversi utenti sui social, sarebbero al limite del body shaming e non renderebbero giustizia a Vanessa, spesso criticata per la sua fisicità.

Proprio la Incontrada, tra l'altro, più volte si è battuta contro i giudizi sull'aspetto fisico, contro i commenti sui chili in più o in meno. L'attrice ha ammesso anche di aver sofferto per il body shaming che le è stato fatto in passato, ma ha anche detto di aver affrontato la cosa con il sorriso, con l'impegno a battersi affinché altre donne non provassero quello che purtroppo ha vissuto lei. Ecco perché sui social è scoppiata la bufera.

Negli scatti pubblicati da Nuovo, la Incontrada viene ripresa in un momento di relax. Per alcuni, però, si sarebbe superato un limite. Cosa che adesso può portare nuove critiche contro l'attrice. Pochi giorni fa, tra l'altro, Vanessa era stata già vittima di commenti negativi sulla sua fisicità dopo aver postato una foto su Instagram in cui correva.

