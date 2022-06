Elettra Lamborghini "putt***"? Insultata sul palco ferma il concerto: il cafone fa una fine orribile

19 giugno 2022 a

Scene con pochi precedenti. Il tutto a un concerto di Elettra Lamborghini. L'ereditiera, mentre si esibiva, è stata infatti insultata da un tizio in platea. E si è ribellata. Come? Presto detto: ha fermato il suo stesso concerto e ha aizzato la folla a cantare contro l'hater il coro "scemo, scemo, scemo". E la folla, prontamente, ha eseguito.

Il tutto è stato ripreso e ovviamente il video è diventato virale alla velocità della luce. Tanto che la stessa Lamborghini ha dovuto spendersi in qualche spiegazione, arrivata con una serie di stories su Instagram. "Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo, la feccia della feccia, di andare a un concerto e con il telefonino fare riprese mentre si dicono... cose all'artista. Stasera è capitato a me", ha premesso.

L'ereditiera non cita il nome del locale in cui è accaduto il fattaccio, ma spiega che "è un posto che conosco molto bene, praticamente ci ho fatto la mia infanzia". E ancora: "Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca", ha concluso. Per inciso, l'idiota che ha insultato Elettra Lamborghini la ha apostrofata dandole della "putt***".

