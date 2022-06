Kate Middleton, "c'è stata una lite furibonda": il principe William e le tensioni con lo zio

14 giugno 2022 a

Abito blu e sorrisi. Le foto di Kate Middleton e il Principe William all'Order of the Garter hanno fatto il giro del mondo. I due sono apparsi molto affiatati. Sguardi teneri che non sono passati inosservati tra i paparazzi presenti alla cerimonia. Un modo per scacciare via le polemiche dopo una presunta discussione tra lo stesso William e il principe Andrea. Infatti in Duca di York ha preferito evitare l'evento pubblico in compagnia della Royal Family.

Ma nonostante i sorrisi immortalati dai fotografi, il princoper William è apparso stranamente cupo per parecchi minuti. La stampa inglese avrebbe rivelato che dietro il comportamento del principe ci sia proprio la lite con lo zio, il fratello del principe Carlo. Infatti nelle ultime settimane, dopo lo scandalo legato al caso Epstein, la Famiglia reale ha deciso di ridurre del tutto le apparizioni in pubblico del principe Andrea.

Da qui sarebbe nata una discussione pesantissima consumata dietro le quinte della cerimonia. Insomma tra sguardi di intesa con la moglie e qualche viso tirato, la cerimonia per William è filata via liscia. Ma a quanto pare nella Royal Family la tensione sarebbe ancora alle stelle. La presenza ingombrante dello zio Andrea potrebbe portare William a una clamorosa rottura.

