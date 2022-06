Beatrice Valli nella "piscina dei peccati": senza veli, una foto pazzesca

23 giugno 2022 a

Si sono da poco promessi il 'per sempre' ma nessuno ha mai avuto dubbi che la loro storia d'amore vacillasse. Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più amate dei social e pochi giorni fa sono convolati a nozze a Capri, dopo esserci scelti cinque anni fa nello studio di Uomini e Donne. Dopo lo stress dei preparativi per il matrimonio, la famiglia felice, con i figli Alessandro, Bianca e Azzurra, hanno deciso di trascorrere qualche momento di relax in un resort in Puglia. Ovviamente non potevano mancare gli scatti ricordo di questa vacanza, uno fra tutti ha però attirato l'attenzione dei followers.

Beatrice in quel resort ci era già stata, esattamente per il suo addio al nubilato qualche settimana prima, postando una foto senza alcun velo nella piscina della villa, dal marito definita "la piscina dei peccati". Proprio nella stessa location la Valli ripropone un'altra carrellata di foto, questa volta però in bikini nero: il risultato è comunque altrettanto seducente e audace.

Un fisico scultoreo e tonico quello mostrato ai suoi followers. Nonostante le tre gravidanze, Beatrice è più in forma che mai e ci tiene a mostrarlo. Il viaggio di nozze con il 'Marchini', come chiama sempre suo marito, slitterà all'anno prossimo ma non mancheranno tante piccole fughe dalla calda Milano dove abitano, come questa mini-vacanza insieme alla famiglia.

