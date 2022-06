Sabrina Ferilli, bikini a 58 anni: la spallina scivola e... una foto da urlo

28 giugno 2022 a

Non lascia, ma raddoppia. Parliamo di Sabrina Ferilli, la Sabrina nazionale, simbolo di bellezza assoluta, oltre che di simpatia e genuinità. Un'icona, eterna, amatissima dagli italiani. E a 58 anni, che compie proprio oggi, martedì 28 giugno, è una delle donne più belle dello Stivale. Una bellezza folgorante, da fare invidia alle giovanissime.

Ora, la mitica Sabrina Ferilli, si trova in Croazia. E già alla vigilia del suo compleanno aveva deliziato i fan con una serie di stories in cui si mostrava beata e in bikini mentre si godeva sole e mare in barca. Dunque, come detto in premessa, raddoppia. Sempre su Instagram, niente stories ma una foto. "Primi bagni della stagione. Croazia", scrive l'attrice. Ed ecco un suo primo piano, i capelli bagnati e uno sguardo irresistibile, con la spallina del bikini nero che le scivola giù dalla spalla. Che dire... tanti auguri a una meraviglia tutta italiana.

