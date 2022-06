Gerard Piquè "ha chiesto un mucchio di soldi a Shakira": retroscena, il prestito dietro alla rottura

Francesco Fredella 28 giugno 2022 a

Liti. Incomprensioni. Denaro. Tra Shakira e Gerard Piqué pare che non sia finita per colpa di un tradimento. Stavolta la spifferata arriva da Roberto Garcia, ex fidanzato di una delle sorelle della cantante colombiana. L'uomo parla con EsDiario sostenendo che il rapporto tra il calciatore del Barcellona è giunto al termine solo ed esclusivamente per problemi economici. Sarà realmente così? Secondo rumors, il difensore avrebbe chiesto all'ex compagna una somma di denaro (ingente) per aprire alcune attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia. Ma Shakira, dopo un consulto con i suoi genitori, avrebbe detto categoricamente no.

"Lei non fa nulla senza il permesso dei suoi genitori, loro supervisionano molte cose della sua vita", spiega Roberto, ex fidanzato di Lucila (sorella di Shakira). E poi spunta un'altra terribile verità: Shakira non avrebbe mai pensato al matrimonio con Piqué. "Dopo averlo notato ha subito capito che poteva essere il padre dei suoi figli ma sapeva che non l'avrebbe mai sposato", racconta ancora Roberto.

La favola tra il calciatore e la pop star latinoamericana è durata ben 12 anni. Mica pochi. Poi l'incantesimo si è rotto definitivamente. Tra il calciatore del Barcellona e Shakira è finito tutto nel peggiore dei modi. Addirittura, lei gli avrebbe messo alle calcagna un investigatore privato che avrebbe scoperto un tradimento con una 22enne cameriera. Una terribile verità. Molto amara.



Per la cantante, però, sono stati momenti difficili visto che è stata alle prese con uno stalker ed ha avuto l'idea di lasciare il prima possibile Barcellona. Si parla, tra l'altro, anche del rapporto tutto incrinato con la mamma di Piqué, che si sarebbe deteriorato dopo gli ultimi fatti. Una storia finita, forse, nel peggiore dei modi.

