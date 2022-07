Giorgia Soleri al ristorante così: "Una cafona", la foto-choc

04 luglio 2022 a

Sono bastati un paio di scatti di due influencer molto note per scatenare una polemica social. Molti utenti, soprattutto donne, non hanno infatti apprezzato le foto postate da Chiara Ferragni e Giorgia Soleri, che recentemente sono entrambe andate a cena al ristorante indossando soltanto il reggiseno. Non che ci sia qualcosa di male, però in molti non hanno gradito, etichettando il gesto come esibizionismo e maleducazione.

Per quanto concerne la Soleri, si è presentata a cena indossando una gonna e un reggiseno in pizzo nero, con la giacca abbinata alla gonna appoggiata alla sedia. Tanti i commenti negativi, soprattutto su Twitter, dove si nasconde l’utenza più “critica” in generale: “Andare a cena in reggiseno - si legge - mi pare più una mancanza di rispetto e un segno di volgarità che un atto rivoluzionario. Comunque, io direi che bisogna ristabilire un pochino le cose basilari proprio dell’educazione”.

“A me non interessa se ti chiami Giorgia Soleri o Chiara Ferragni - scrive un altro account - se ti presenti vestita così a un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella”. E ancora, altri messaggi pure più diretti: “I peli sono caz*** suoi, la cena in reggiseno no ed è da maleducata”. Insomma, gli scatti di Ferragni e Soleri non hanno raccolto grande consenso stavolta, ma hanno comunque fatto parlare molto.

