Maneskin, Damiano perde il controllo al concerto: "Cartello su Giorgia", fan brutallizata

Tensione alla stelle durante il concerto dei Maneskin allo stadio Teghil a Lignano Sabbiadoro. Sotto il palco, durante la serata del 23 giugno, c'era infatti una fan con un cartellone che riportava la scritta: "Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice". Un chiaro riferimento a Giorgia Soleri, alla quale è dedicata la canzone Coraline, che ha fatto infuriare Damiano David. Il cantante infatti ha reagito lanciando una feroce occhiataccia alla giovane.

Damiano infatti ha scritto quel brano proprio per la sua fidanzata, nota influencer impegnata nella lotta per il riconoscimento della vulvodinia (malattia di cui soffre) come patologia invalidante. E Coraline parla proprio della battaglia di una giovane donna coraggiosa.

Tant'è. La giovanissima fan, sui social ha raccontato che il frontman dei Maneskin l'ha guardata malissimo quando si è accorto del cartellone che stringeva nelle mani. Quando poi si è resa conto che forse con quel cartello aveva offeso il suo idolo, la ragazza ha scritto a Damiano su Twtter, scusandosi per averlo ferito. Il cantante ha risposto immediatamente al cinguettio ponendo fine alla polemica. Damiano, infatti le ha rivolte queste parole: "Scusa per l’occhiataccia. Non era mia intenzione. Grazie di essere venuta". E ha aggiunto un cuore rosso.

