Chiara Ferragni se ne frega: a tavola "vestita" così, da urlo

Pare essere la moda dell'estate. Una moda contestata, che ha attirato qualche polemica. Di che si tratta? Presto detto: andare a pranzo o a cena in reggiseno. Un caso di cui si è parlato in settimana per le foto prima di Chiara Ferragni e poi di Giorgia Soleri che per sedersi al tavolo avevano scelto il medesimo outfit. Il reggiseno, appunto.

E la Ferragni, fregandosene - giustamente - delle polemiche, ecco che offre un bis, ovviamente documentato sul suo profilo Instagram seguito da 27,5 milioni di persone. Eccola, bionda e bellissima, in reggiseno viola, seduta al tavolo. In verità trattasi di bikini, ma il risultato non cambia.

L'influencer si trova ad Hydra, in Grecia, una località a circa un'ora di navigazione da Atene, insieme ad un gruppo di amici. La stessa Ferragni ieri, venerdì 8 luglio, ha raccontato la disavventura che ha coinvolto la combriccola: la barca che li stava trasportando a Hydra si è fermata ed è rimasta alla deriva in mezzo al mare. Il gruppo è stato recuperato soltanto dopo 4 ore. Poi, la vacanza è iniziata...

