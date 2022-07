Chiara Ferragni mangia la pizza? Occhio al dettaglio, esplode la polemica

06 luglio 2022 a

a

a

Chiara Ferragni strappa un sorriso ai suoi ammiratori. Ospite a Parigi per la settimana della moda, l'influencer ha pubblicato una foto che la ritrae intenta a mangiare una pizza. Fin qui nulla di strano se non fosse che, guardando meglio, qualcosa non torna. Nello scatto la Ferragni ha in mano uno spicchio di pizza, ma sul piatto la prelibatezza italiana è completamente intera. Nulla di nuovo, non è la prima volta che l'imprenditrice digitale incappa in questi scivoloni.

Chiara Ferragni, cachet stellare per Sanremo: quanto si prende per due puntate, la cifra choc

Tanto che questa volta è lei stessa a riderci su. "La pizza si rigenera anche a Parigi", scrive a corredo del post. Addirittura poco prima aveva pubblicato una storia con la scritta: "Miracolo della pizza". Insomma, sembra che l'influencer lo abbia fatto apposta. Ma non è solo la pizza a far parlare in questi giorni. In occasione della settimana più glamour, la Ferragni non si è fatta mancare look a dir poco estremi.

Chiara Ferragni e i soldi in Rai, la bomba di Facchinetti: "Vi spiego come funziona"

L'ultimo la vedeva con una tuta nera, che lasciava però in mostra tutto il fondoschiena. Inutile dire che i suoi fan hanno ironizzato ipotizzando che si potesse presentare così anche sul palco di Sanremo. Ad aprire e chiudere il festival della musica, ormai non è più un mistero, sarà lei. Con tanto di Amadeus al suo fianco.

Chiara Ferragni si presenta in reggiseno a cena: scelta estrema, si scatena il caos | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.