Chiara Ferragni, lato B al vento: la foto che scandalizza l'alta moda parigina

Chiara Ferragni ha ormai alzato l’asticella della provocazione social, inaugurando una nuova tendenza di scatti molto spinti, praticamente “hot”, da condividere su Instagram. Tra cene al ristorante in intimo, topless e quant’altro, l’imprenditrice digitale sta sfoggiando sempre più spesso look che non lasciano alcuno spazio all’immaginazione.

L’ultimo a Parigi, per la settimana dell’alta moda: la Ferragni ha deciso di provocare i suoi fan con una mise molto sexy, che espone quasi del tutto il lato B. Un vero e proprio caso di “chiappe al vento”, con l’influencer che ha scelto dei “pantaloni” che non coprono nulla: il didietro è infatti in bella vista, con solo due tasche nere appoggiate ai glutei… Tra l’altro la Ferragni condivide questi scatti molto sensuali e provocatori pur sapendo che arriveranno sempre utenti che la criticheranno, ritenendo inadatte foto del genere per una madre (e non si capisce il perché).

La svolta “hot” della Ferragni ha divertito alcuni suoi fan, che scherzano sulla possibilità che si presenti con una delle sue mise sexy anche al Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale sarà infatti sul palco del teatro Ariston per la prima e l’ultima serata della prossima edizione: sicuramente però indosserà outfit più appropriati ed elefanti.

