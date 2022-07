Chiara Ferragni, corpetto rosa strizzatissimo. E sul lato B...

08 luglio 2022 a

Chiara Ferragni stupisce ancora. L'influencer si mostra su Instagram con un corpetto rosa cipria, talmente stretto da far intravedere alcune zone del suo corpo. Oltre al seno che spunta fuori, anche il lato B è in bella mostra facendo sognare i suoi numerosi fan. L'occasione? La settimana delle sfilate all’Alta moda parigina. Qui, per le strade, ha sfoggiato il cosiddetto "nude look", un abbigliamento che non lascia proprio nulla all'immaginazione.

E questo nonostante spesso venga raggiunta da diverse critiche. Critiche che però la Ferragni ha imparato a farsi scivolare di dosso: "Cerco di affrontare con ironia opinioni negative e offese. Quando avevo 22 anni l'accanimento nei miei confronti era scioccante, soprattutto perché le persone che mi muovevano critiche erano molto più grandi di me. A causa loro, mi è capitato di non godermi del tutto i momenti belli".

Poi però qualcosa è cambiato, l'imprenditrice digitale ha deciso di cambiare modo di vivere: "Oggi, quando mi capita di dimenticarmene, rileggo il taccuino in cui scrivo ogni caratteristica, obiettivo raggiunto, esperienza portata a termine che mi rendono fiera di me". E sono tante. Il suo successo non passa mai inosservato, tanto da renderla l'influencer seguitissima e richiestissima che è oggi.

