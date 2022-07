Maria Elena Boschi e Berruti sorpresi così: "Le foto più...", vietatissimo ai minori

13 luglio 2022 a

Ma quale crisi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più uniti che mai. Lo confermano le ultime foto che li vedono ancora una volta insieme in vacanza. Nelle immagini si vede la deputata di Italia Viva seduta su una barca e avvinghiata all'attore, ma anche i due abbracciati in mare. Scatti, quelli di Diva e Donna, che regalano alla Boschi e a Berruti la copertina. Il titolo? "Passione senza freni dopo la crisi" e poi il commento: "Boschi e Berruti, le foto più sexy dell'estate".

Tra i due infatti si era vociferato di un allontanamento. A mettere il dito nella piaga un film per adulti, una sorta di 50 sfumature di grigio in versione polacca, in cui Berruti recita. Non solo, a insospettire i sostenitori della coppia alcune foto che ritraevano la Boschi sempre sola. E invece... invece ecco che tra i due è tornato il sereno. Che sia la volta buona per fare un passo in avanti.

La stessa Boschi, ospite a Verissimo, non aveva nascosto le sue ambizioni: "Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo. Qualunque cosa tu faccia nella vita, l’unica cosa che conta è quanto amore riesci a dare e quindi poi a ricevere in cambio. Il successo nella vita è avere accanto delle persone che ti vogliono bene".

