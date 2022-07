Ilary Blasi, i pantaloni a rete trasparenti: cosa spunta, da togliere il fiato

18 luglio 2022 a

Prosegue per Ilary Blasi la vacanza in Tanzania. In compagnia dei figli e della sorella, la conduttrice di Canale 5 è partita non appena è stata diffusa la notizia della sua separazione da Francesco Totti. Un modo per tutelare Christian, Chanel e Isabel ma anche per staccare da tutto e da tutti. Giornate comunque quelle della Blasi all'insegna del lusso come dimostrano le foto diffuse su Instagram.

A far discutere il look a rete. La showgirl ha infatti optato per indossare alcuni capi a rete con un crop top incrociato annodato dietro al collo e un paio di pantaloni completamente traforati, tutto in color sabbia. Scoperto solo l'ombelico anche se nella parte inferiore la conduttrice di Mediaset ha mostrato un tanga micro in tinta attraverso le trasparenze audaci.

Ad accompagnarla la sua inseparabile borsa. Si tratta di una Deauville Maxi Denim Blue, un modello che presenta davanti un grande logo in bianco sul davanti e la tracolla a catena rimovibile. La modica, si fa per dire, cifra? Quasi 3.500 euro. Nel frattempo sembra che l'ex calciatore sia rimasto nella Capitale, dove passa le sue giornate, ufficialmente da single, sui campi da padel.

