Francesco Totti, chi è "l'aitante giovane" che ha stregato Ilary Blasi. Ma lui...

Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente lasciati non si fa che fare ipotesi sulla nuova fiamma della conduttrice. "Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi", si legge su Chi diretto da Alfonso Signorini. Una spifferata che vuol dire tutto e niente, troppo poco per identificare questo "lui".

Qualcuno ha pensato che possa trattarsi di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici. Il giovane che sicuramente è molto "aitante" è stato per molto tempo legato ad Elena D’Amario e ha fatto parte del gruppo di ballo del programma Star in the Star, talent show in onda su Canale 5 e condotto guarda caso proprio dalla Blasi.

Che si tratti davvero di lui? Di sicuro non sfugge agli appassionati e agli esperti di gossip il fatto che Ilary Blasi abbia riempito di "cuoricini" i post pubblicati dal ballerino sul suo profilo Instagram dove spesso si mostra in slip suscitando i commenti maliziosi e osè delle sue follower. Ma è proprio sui social che La Padula ha deciso di smentire il gossip: "Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue", ha scritto nelle stories citando Bruce Lee. Che sia davvero così?

