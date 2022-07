Ilary Blasi e Francesco Totti divorziano? "A quale reality mandano la figlia": indiscreto-choc

16 luglio 2022 a

a

a

“Il caldo fa male e a volte si fanno notizie a cavolo. Sarà vero che Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sarà tra i partecipanti al reality Il Collegio?”: lo scrive Ivan Rota, che nella sua rubrica su Dagospia dà conto di una voce che sta circolando nelle ultime ore. Sembra però difficile che possa corrispondere al vero, dato che Totti e Blasi sono già sovraesposti mediaticamente a causa della fine del loro matrimonio: mandare la figlia a un reality potrebbe non essere una grande mossa.

Ilary Blasi, ecco chi è "l'aitante giovane" che ha scatenato il caos. Ma lui... | Foto

Intanto sui giornali continua a tenere banco il patto con cui Totti e Blasi dovranno spartirsi l’enorme patrimonio di famiglia. Di certo c’è che non sarà una cosa breve e indolore. “Niente è stato deciso, si apprende da fonti qualificate”, è l’ultima rivelazione del Corriere della Sera, secondo cui al momento è tutto fermo dato che Ilary è volata in Tanzania per una vacanza con i figli e alcuni familiari.

Ilary Blasi e le corna di Francesco Totti? Un terremoto: la frase che spiega tutto

Del divorzio se ne parlerà al suo rientro, ma intanto gli avvocati sono al lavoro per risolvere i complicati intrecci familiari ed economici. Un punto fermo è che Ilary manterrà la casa all’Eur: si tratta di una reggia che vale circa 10 milioni tra 25 stanze, doppia piscina, campi da panel, palestra e altri lussi.

"Una brutta storia tra clan": Blasi-Totti, l'indiscrezione-choc sulla seperazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.