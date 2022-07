Francesco Totti, il segreto di Ilary Blasi: quanto sta spendendo al giorno. E a Roma...

17 luglio 2022 a

La storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come è noto, è giunta al capolinea. Ma la conduttrice di fatto ha deciso di non rimanere sotto i riflettori e di fuggire via in Tanzania con i suoi figli. Mentre lei si trova in vacanza, gli avvocati sono a lavoro a Roma per definire la divisione del patrimonio della coppia. Ma a quanto pare la Blasi in questo momento pensa poco ai denari e di fatto spende senza problemi in un resort extra lusso.

D'altra parte se lo può permettere. Ma per capire di che cifre stiamo parlando, bisogna sottolineare il costo di una notte nella struttura in cui la Blasi è ospite.Il resort nel Nord della Tanzania, si trova totalmente al centro della savana, lontano dal centro abitato. Un luogo talmente esclusivo che per raggiungerlo serve un aereo privato. Ilary alloggerebbe in una tenda dotata di tutti i comfort. Il tutto condito con ristoranti gourmet e panorami mozzafiato.

Ma i costi? Secondo quanto riporta FanPage, il prezzo del soggiorno naturalmente cambia in base al periodo. Nel resort di Ilary, il costo di una notte a luglio parte si aggirerebbe attorno ai 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Ovviamente la cifra comprende anche i pasti e i safari, ma resta comunque proibitiva. Insomma mentre a Roma si discute di patrimonio, la Blasi si gode una vacanza total relax lontano da tutto.

