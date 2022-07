Eva Henger, "trema tutta la gamba": torna a camminare, ma... ecco le sue condizioni

Francesco Fredella 21 luglio 2022 a

a

a

Torna a camminare dopo il terribile incidente che l'ha costretta per mesi a stare in ospedale. Inizia così una nuova vita Eva Henger, merito delle cure e di alcuni vip che non l'hanno mollata un attimo. Facciamo un passo indietro, la vedova di Riccardo Schicchi è rimasta vittima di un incidente stradale in Ungheria. Ora le sue condizioni migliorano, per fortuna. Di recente è stata in Egitto, a Sharm el Sheik e ha cominciato a camminare di nuovo. La Henger si confida a Novella2000. E dice: "Ho ricominciato a camminare. Il primo giorno senza la carrozzina ero stanchissima. Anche la gamba sinistra, quella che nell’incidente non è stata coinvolta, ha iniziato a tremare. Se non dormo la notte faccio gli esercizi di fisioterapia".

Gli amici, il loro supporto, e la famiglia: elementi fondamentali per la ripresa. Ma Eva racconta che due personaggi della tv non l'hanno mai lasciata sola, Nadia Rinaldi e Massimo Boldi. "Sono davvero tante le persone che mi vogliono bene. Persone che non mi aspettavo: molti amici sono venuti in ospedale e non me l’aspettavo. Qualcuno che credevo più vicino al contrario si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate ma non mi lamento. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Massimo Boldi e Nadia Rinaldi: mi hanno dimostrato molto affetto. Che davvero è ricambiato”, racconta a Novella2000.

Nell'incidente, avvenuto alcuni mesi fa, sono morte due anziani signori. Sono ancora in corso le indagini della polizia, ma la Henger non è indagata. Anche suo marito, Massimiliano Caroletti, è stato ricoverato a lungo.