Melissa Satta ripresa di schiena al mare: la foto da togliere il fiato

25 luglio 2022 a

a

a

Melissa Satta più bella che mai. L'ex Velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna. Ogni giorno però aggiorna i fan con foto da togliere il fiato. È il caso dell'ultimo scatto che la ritrae con un costume di colore arancione, capelli al vento e occhiali da sole. La Satta su Instagram mostra la sua uscita in barca e in pochissimo tempo le immagini diventano virali.

Melissa Satta, "perché sono nata a Boston": ciò che nessuno sapeva sulla showgirl

"Che panorama", scrive qualcuno mentre un altro le fa eco: "Da vent'anni il migliore sul mercato", facendo riferimento al fondoschiena. Dopo la lunga storia con Kevin Prince Boateng, la Satta ha un nuovo amore. Si tratta di Mattia Rivetti. I due si sono messi assieme in piena pandemia: "I primi mesi li abbiamo passati in casa. E anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità".

Melissa Satta, look estremo: lo studio si ferma per lei, roba da restarci secchi | Guarda

Rivetti da sempre lontano dai riflettori, non ha nascosto di non conoscere la showgirl: "Mattia vive a Milano da poco, non sapeva neanche chi fossi, sono stati i suoi amici poi a dirglielo. Ha principi, educazione, rispetto: ho molto apprezzato la sensibilità con cui è entrato nella vita di mio figlio".