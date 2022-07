Principe Harry umiliato dalla spogliarellista: "I suoi slip usati...", un disastro reale

Francesco Fredella 29 luglio 2022 a

Gli slip usati del principe Harry finiscono all’asta. Notizia incredibile, ma vera. I siti di tutto il mondo ne parlano senza sosta. E intanto lui, il principe che ha rinunciato ogni tipo di privilegio per andare a vivere in America con sua moglie, continua a scrivere il libro autobiografico. Atteso entro la fine dell’anno.

Ma come sono finiti gli slip usati del Principe all’asta? Pare che sia tutta colpa della spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta nel 2012 a Las Vegas. Sarebbe stata lei, secondo i tabloid inglesi, a mettere in vendita le mutande utilizzate all’epoca dal marito di Meghan Markle. All’epoca, il Principe Harry era protagonista della movida ed era fidanzato con Cressida Bonas.

Si parla, a quei tempi, di un party all’hotel Encore Wynn di Las Vegas e, secondo il racconto dell’ex spogliarellista, Carrie entrò nella suite e vide Harry nudo e con una stecca da biliardo in mano, a mo’ di chitarra elettrica. Una scena assai imbarazzante. Un semplice gioco, che si è trasformato in poco tempo in un racconto virale.

Altri tempi. Perché il Principe Harry è cambiato per davvero e come si dice in gergo ha messo la testa a posto. Ma il passato resta indelebile nella sua vita e il giornale The Mirror annuncia che l’asta è prevista per il prossimo 17 agosto. Non solo le mutande del Principe, ma anche l’abito che ha indossato la prima sera che ha conosciuto il marito di Meghan Markle.

Non si conosce il prezzo finale visto che l’asta non è stata ancor chiusa. Al momento si tratta, però, di un’indiscrezione trapelata dai tabloid inglesi. Il Principe e il suo staff non hanno confermato nulla.