Veronica Gentili, le foto in piscina sconvolgono i telespettatori

Meritato riposo per Veronica Gentili. La conduttrice di Rete 4 è stata sostituita temporaneamente da Controcorrente, ed ecco che ne approfitta per prendersi qualche giorno di vacanza. Nonostante la lontananza dalle telecamere, la conduttrice non dimentica i telespettatori. La Gentili infatti li aggiorna in continuazione con diverse foto su Instagram. Alcune di queste la vedono in acqua, altre a bordo piscina. Inutile dire che sono tanti, anzi tantissimi, i complimenti. "Bellissima", scrive un utente mentre un altro le fa eco: "Ha qualche segreto?". E ancora: "Sei stupenda", "Sembra una foto come tante ma in realtà è un capolavoro complimenti veronica sei bellissima".

In ogni caso per lei il successo è assicurato. Anche a Mediaset, dove gli ascolti della sua trasmissione sono in crescita costante. "In partenza l’idea era quella di raccontare l’attualità, rimanendo vivi e presenti anche durante l’estate, andando a raccontare con maggior ampiezza quello che già c’era in access. Il programma è nato in corsa, come un esperimento, senza che ci fosse un lavoro precedente", aveva raccontato a TvBlog senza nascondere il desiderio di sperimentare nuove avventure.

Quali? L'infotainment "sul modello di quello che in Italia è sempre stato Che Tempo Che Fa, un genere che unisca quell’ironia e quella leggerezza che probabilmente appartengono più al mio mondo lavorativo precedente a tematiche culturali, sociali e politiche".