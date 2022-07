Veronica Gentili frega il posto alla D'Urso? "Quell'indiscrezione...", ora tutto torna

26 luglio 2022 a

Veronica Gentili al posto di Barbara D'Urso? La prima è ormai diventata il volto di punta di Rete 4, dove ha condotto diversi programmi di attualità, come Stasera Italia e Controcorrente. Qualche mese fa il settimanale Oggi aveva rivelato che sarebbe stata lei a sostituire la D'Urso alla conduzione della versione estiva di Pomeriggio Cinque. Poi però non se ne è fatto più nulla.

A fare chiarezza oggi è stata proprio la Gentili in un’intervista rilasciata al portale televisivo TvBlog.it: "Quella è una di quelle indiscrezioni che escono senza ragioni: non è una cosa che è mai stata agli atti e che quindi io ho valutato…”. Nessuna possibilità, insomma. Ma lei si sentirebbe pronta a sbarcare nel daytime di Canale 5? A questa domanda la Gentili ha risposto dicendo che al momento è contenta così e che un eventuale passaggio di rete dovrebbe andare di pari passo con qualcosa che sia nelle sue corde: "Se così non fosse vorrebbe dire semplicemente ‘snaturarsi’".

La giornalista alla fine ha detto di essere comunque felice per il suo lavoro a Rete 4, anche perché la rete le avrebbe sempre lasciato carta bianca nell’affrontare diversi temi. Su eventuali progetti o desideri per il futuro, la Gentili ha rivelato che le piacerebbe tanto condurre un programma di infotainment, come quello condotto da Fabio Fazio su Rai 3: "Un genere che unisca quell’ironia e quella leggerezza che probabilmente appartengono più al mio mondo lavorativo precedente a tematiche culturali, sociali e politiche…”.