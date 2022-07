Veronica Gentili, "lasciando a piedi cittadini...": prego? Una gaffe stratosferica

19 luglio 2022 a

Veronica Gentili scivola sull'italiano nella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. A sottolineare l'errore è il sempre attento Stefano Lorenzetto che come è noto "fa le pulci ai giornali". E così il giornalista punta il dito contro la conduttrice di Controcorrente: "Nell’incipit della sua rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili c’intrattiene sulla 'protesta dei tassisti romani che ha tenuto in ostaggio la città per 48 ore, lasciando a piedi cittadini locali e turisti'. Si attende di sapere chi siano, a parte i turisti, i cittadini forestieri". Una svista che però non è passata inosservata agli occhi di Lorenzetto.

Di certo la Gentili voleva dire che le proteste dei tassiti hanno paralizzato sia i cittadini di Roma che i turisti arrivati nella Capitale per godersi le vacanze.

Intanto proprio sul fronte taxi è stato revocato lo sciopero del 20-21 luglio per la crisi di governo. "In considerazione della conclamata crisi di governo in atto con la quale risultano interrotti i lavori del parlamento ed in particolare della Commissione industria della camera dei deputati, dove dovrebbe essere affrontata la questione della riforma del comparto Taxi, si è ritenuto opportuno revocare il fermo nazionale del servizio previsto per le giornate del 20 e 21 luglio. In attesa di sviluppi relativi all’attuale situazione di crisi, i rappresentanti del comparto torneranno a riunirsi nei prossimi giorni, al fine di mantenere alto il livello di attenzione sull’approvazione dell’articolo 10 del ddl concorrenza, e valutare eventuali nuove forme di protesta con la proclamazione di un nuovo sciopero", hanno annunciato i sindacati del settore.

