Elettra Lamborghini-follia, il bikini è troppo strizzato. E... roba pazzesca

Mamma mia, Elettra Lamborghini. Già, la cantante ed ereditiera semplicemente dà fuoco a un'estate già bollente. Il tutto, va da sé, sul suo profilo Instagram, laddove mostra le sue curve esagerate, mozzafiato, pazzesche. Insomma, seduzione e provocazione pura.

Tra le immagini, ecco quelle in cui, in spiaggia, sfoggia un bikini celeste firmato Fendi. Un capo dal prezzo proibitivo: costa la bellezza di 410 euro. Circostanza che ha scatenato i soliti fessi, gli haters che hanno puntato il dito contro Elettra, 28 anni, semplicemente perché spende i soldi di cui dispone.

Ma non è tutto. Perché prima della foto con bikini celeste, ecco i due scatti in cui Elettra Lamborghini, con sguardo profondamente provocante, si mostra fasciata in un vestito giallo molto peculiare. Quasi indescrivibile: semplicemente "tutto uno strappo". E insomma, il vestito giallo mette in mostra quasi tutto, sopra e sotto. Come detto, una Elettra Lamborghini assolutamente incendiaria.