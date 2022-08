Giorgia Soleri? Addio vestiti: e il lato B... la foto che dribbla la censura

09 agosto 2022 a

Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin, sono in Puglia. La coppia ha deciso di prendersi qualche giorno di meritato relax. Nonostante non si sappia l'esatto intinerario della loro vacanza, i due non lesinano in fatto di foto. Tanti gli scatti pubblicati su Instagram. Alcuni li vedono insieme al mare, tra gli ulivi o addirittura al supermercato. D'altronde per loro è stato un anno pieno di impegni: lui ha appena fatto ritorno dall'esibizione al Lollapalooza di Chicago, lei ha concluso il suo tour in Italia per la promozione del suo libro di poesie "La signorina Nessuno". E proprio la Soleri torna a mostrarsi "libera", dunque senza parte superiore del costume.