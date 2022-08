Maria Elena Boschi, in macchina così. La foto che fa impazzire tutti

16 agosto 2022 a

Maria Elena Boschi ha trascorso il Ferragosto con la sua famiglia. E ha condiviso con i suoi follower su Instagram uno scatto in cui si mostra dentro una macchina d'epoca con un corsetto bianco e sensuale. Con un meraviglioso sorriso ecco che la capogruppo di Italia Viva alla Camera, seduta all’interno della "vecchia auto di suo zio appena riparata", scrive: "Piccola pausa di Ferragosto ma da domani si torna al lavoro. Nel frattempo oggi si esce con la vecchia auto dello zio appena aggiustata. Quanti ricordi...", conclude con un pizzico di malinconia, "e voi ? Buon ferragosto".

Non sappiamo che cosa indossasse Maria Elena Boschi sotto il corsetto ma possiamo ammirare il suo meraviglioso décolleté e i capelli lasciati sciolti, con un leggerissimo trucco. Inutile dire che lo scatto ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti. "Sei bellissima", scrivono in molti. "Bella come una principessa"., aggiunge un altro. "Io apprezzo la tua femminilità sei gentile e carinissima", osserva un follower. "Come una sposa", si legge ancora.