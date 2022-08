Flavio Briatore rompe il silenzio: "Non credo proprio", la frase sulla Gregoraci

15 agosto 2022 a

Flavio Briatore rompe il silenzio sulla presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, noto per avere avuto una storia con Roberta Morise. La showgirl, come è noto, da qualche giorno è nuovamente al centro del gossip per questa sua nuova presunta love story che sta infiammando la cronaca rosa dell'estate. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, avrebbe raggiunto telefonicamente proprio Briatore per avere delucidazioni sulla presunta nuova relazione della sua storica compagna. Ma a quanto pare la risposta di Briatore è stata gelida: "Non credo proprio".

E proprio in una recente intervista la Gregoraci aveva parlato della sua sua situazione sentimentale definendosi single. Secondo la Gregoraci il suo suo essere così fort e e indipendente spaventerebbe gli uomini. Non è dato sapere se le cose siano cambiate.

Ma restando alle parole di Briatore, pare che al momento la Gregoraci sia ancora single. Il rapporto con Briatore è ottimo e la coppia ha mantenuto una certa solidità per crescere insieme il figlio Nathan Falco. Insomma le voci su una presunta nuova relazione della Gregoraci rientrerebbero nei pettegolezzi estivi che finora non hanno trovato conferma.