Bianca Balti, "se una donna non ha bisogno di un uomo...": una foto sconvolgente

Bianca Balti sta pianificando di mettere al mondo un terzo figlio? Guardando le sue storie, sembra proprio di sì: la modella, infatti, ha mostrato le punture per la fertilità. Lo scorso marzo aveva raccontato di aver fatto congelare gli ovociti "per diventare mamma al momento giusto" senza preoccuparsi della presenza di un papà. Ora - come spiega TgCom24 - "i tempi sembrano essere maturi per realizzare il sogno". E i follower saranno sempre aggiornati sul percorso.

Nelle scorse ore la Balti ha postato le foto con le iniezioni - da fare sia la mattina che la sera - e ha scritto "My ferility path", cioè "il mio percorso di fertilità". Nei mesi scorsi aveva parlato del suo desiderio di diventare di nuovo mamma. In particolare, aveva svelato che al termine della relazione con il manager Sal Lahoud era ricorsa al congelamento degli ovociti: "Svincolare il mio sogno di maternità dagli umori di una relazione fu la cosa più coraggiosa che ho mai avuto il coraggio di fare per me. Perché se una donna non ha bisogno di uomo per fare un figlio, allora non ne ha bisogno proprio per nient’altro", aveva scritto.

La modella ha già due figlie: si chiamano Matilde e Mia e hanno 15 e 6 anni. La prima è nata dal matrimonio con il fotografo Christian Lucidi, mentre la seconda è frutto delle seconde nozze della modella, quelle con Mathew McRae, finite dopo soli sei mesi dal sì. Presto potrebbe arrivare un terzo bambino.