Elisabetta Canalis beve un bicchiere d'acqua, scoppia la bufera: "Messaggio pericoloso"

01 settembre 2022 a

Elisabetta Canalis è finita nella bufera per la pubblicità dell'acqua San Benedetto. Secondo quanto denuncia la pagina Instagram Aestetica sovietica il messaggio dello spot di cui l'ex velina è protagonista è molto pericoloso perché la Canalis, come si vede nel breve filmato, appena sveglia si prepara la colazione con due fette di pane e dopo averle bruciate nel tostapane, decide di uscire di casa senza mangiare e portando con sé la bottiglietta d'acqua minerale. Insomma, potrebbe lasciar intendere che l'acqua possa sostituire un pasto come la colazione.

Questo invito alla dieta sembra ancora più palese quando nella seconda parte dello spot l'ex velina si trova a parlare con sé stessa sulla copertina di una rivista di moda. La Canalis sulla prima pagina commenta: "Sempre così in forma! Ma qual è il tuo segreto?". E la Canalis in carne e ossa risponde: "Ascolto il mio corpo e bevo un’acqua leggera con tanti nutrienti preziosi".

"Impossibile non mettere in relazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l'acqua contiene. Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare", si legge sulla pagina di Aestetica sovietica che chiede quindi l’intervento di Agcom e Iap.