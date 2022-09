Vittoria Shinratensei (Shinratensei98) spopola su Tik Tok con video virali

Francesco Fredella 11 settembre 2022 a

a

a

Vittoria Marabo, alias “Shinratensei98” è una giovane ragazza umile di 24 anni che si sta facendo strada nella vita. Inizia lavorando come cameriera per pagare gli studi all’università, una storia come tante. Una storia fatta di gavetta (al momento studia ancora mediazione Linguistica) e tanti sacrifici. Alla ricerca sempre di nuove opportunità lavorative, successivamente al secondo lockdown, nell’inverno 2020, decide di aprire Instagram e provare a buttarsi nel mondo dei social network. Inizialmente, si racconta, le prime fotografie che posta ogni giorno con contenuti fotografici da modella. “Mi piaceva quello che stavo facendo ma non era abbastanza”, racconta.

Inizia cosi ad avvicinarsi al mondo dei cosplay, parola macedonia giapponese formata dalla fusione delle parole inglesi costume ("costume") e play ("gioco" o "interpretazione") che indica la pratica di indossare un costume che rappresenta un personaggio riconoscibile in un determinato ambito. Oggi, Vittoria è molto popolare su Tik Tok con milioni di like e conta un account Instagram con oltre 230 mila followers, sempre in crescita.

Il nome o pseudonimo “Shinratensei98” si ispira al mondo degli anime giapponesi ed è la tecnica di uno dei personaggi più iconici del mondo manga di Naruto Shippuden. Grazie a Instagram crea connessioni con una community amante di questo settore , condividendo amicizie online, alcune concretizzare poi nella vita reale. E’ Instancabile anche nello sport, fin dalla età di 5 anni frequenta diverse scuole di ballo. Aperta da poco al nuovo social network “Tik Tok” sta collezionando milioni di like e migliaia di visualizzazioni da un gruppo sempre più numeroso di follower e utenti. La sua speranza? Ampliare la propria community e farsi conoscere in tutta Italia.