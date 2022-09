Regina Elisabetta, cosa rivela la lettera segreta nascosta per 63 anni

Francesco Fredella 12 settembre 2022 a

Adesso spunta una lettera segreta della Regina Elisabetta, morta pochi giorni fa dopo 7o anni di regno all'età di 96 anni. E monta la "panna" in Rete. Ci sarebbe, adesso, secondo i tabloid britannici, una lettera segreta che non sarebbe mai stata letta. Si tratterebbe di un messaggio, scritto a mano dalla Regina Elisabetta II, rivolto ai cittadini di Sydney. La lettera pare sia nascosta in uno degli edifici storici della città e nessuno lo potrà leggere. Forse Re Carlo III, da poco proclamato, potrebbe decidere di sciogliere ogni dubbio leggendo quelle parole di Queen Elisabetta.

Ma ci sono altre curiosità legate a questa lettera, che è nascosta in una teca e nessuno - al momento - può leggerla. Le uniche parole leggibili sono: “Saluti. Nel 2085 d.C., apri questa busta e trasmetti ai cittadini di Sydney il mio messaggio per loro”. Chi conosce il contenuto del messaggio? In pratica nessuno. E la Regina Elisabetta non ha mai voluto svelare il messaggio di questa lettera. Nessuno sa nulla, nemmeno lo staff più vicino per anni ad Elisabetta.

Questa lettera è stata scritta in occasione della costruzione dell’edificio nel novembre del 1986. Occorrerà attendere 63 anni per sapere conoscere le parole di Elisabetta II. Intanto, Re Carlo III - da poco proclamato - sta girando il Regno Unito per commemorare l'amata Elisabetta II che pochi giorni fa ha lasciato tutti. E non solo gli inglesi la piangono, ma anche tutti gli altri Stati. La regina Elisabetta è stata una donna iconica, di polso, ma anche di forti sentimenti. Mai strillati con il volto, grazie alla sua compostezza.