Jannik Sinner, Jasmine Paolini blocca l'intervista: "C'è poco da dire..."

C' un bel clima nel tennis azzurro.Jannik Sinner sta dando spettacolo al Roland Garros, dopo la finale conquistata agli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo ha dimostrato di essere più forte degli haters, della Wada e della pressione. E nel match contro il ceco ha dominato il gioco, costringendo l'avversario a esultare come un matto quando dopo 10 game persi ne aveva conquistato uno. Una follia, già vista proprio nella Capitale. Ma non c'è da sorprendersi: di fronte aveva un mostro.

C'è un bel clima perché c'è complicità tra i nostri tennisti. Un esempio? Lo splendido rapporto tra Jasmine Paolini e Sinner. In un video, che è diventato subito virale sui social, si vede il numero uno al mondo intento a rispondere alle domande dei cronisti. Ma a un certo punto viene interrotto proprio dalla Paolini. ""Dai, dai... parla te, io ho dato oggi. Fate una domanda a lei", stava dicendo l'altoatesino.