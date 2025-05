Psg-Inter, la finale di Champions League: la Diretta

Questi gli undici titolari di Inter e Psg, che alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera che si stanno contendendo la Champions League in finale. Nessuna sorpresa da parte di entrambi gli allenatori, con Simone Inzaghi che recupera Pavard e Lautaro a pieno regime e dall'altra parte Luis Enrique, che punta su Doué sull'esterno di destra preferendolo a Barcola. Di seguito le formazioni ufficiali: Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembelè, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi. Arbitro: István Kovács (Rom).