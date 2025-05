Simone Inzaghi, la notte più triste: siamo ai saluti?

Paris Saint Germain-Inter potrebbe essere stata l'ultima partita di Simone Inzaghi sulla panchina del Biscione. L'ex Lazio, infatti, potrebbe essere arrivato alla fine di un ciclo , dopo aver portato i nerazzurri nelle prime posizioni italiane ed europee per ben quattro anni. Quattro anni di successi, ma anche di sconfitte, soprattutto quella di Monaco. La più dolorosa. Inzaghi sarà per sempre ricordato dai tifosi interisti come l'artefice della seconda stella che oggi Lautaro Martinez e compagni portano impressa sulla loro maglia. Oltre a due Coppe Italia e ben tre Supercoppe Italiane.

Da Instanbul a Monaco, da Inzaghi a Inzaghi. Quella in Baviera è stata forse la nottata peggiore della carriera dell'allenatore nerazzurro. E probabilmente anche dell'Inter. Manita dai ragazzi di Luis Enrique e Lautaro e compagno mai scesi in campo. Un'umiliazione totale, il culmine di una stagione disastrosa: con zeru tituli, come avrebbe detto Mourinho. E ora è arrivato il momento delle riflessioni finali. Dopo una partita così, l'Inter e Inzaghi potrebbero prendere strade diverse.

Ma il suo cammino all'Inter è passato anche attraverso alcune delusioni. Basti pensare, per esempio, a quel campionato buttato e regalato al Milan. O, ancora, a quello di questa stagione, regalato a un Napoli certamente inferiore in termini di rosa e qualità a quello che aveva dominato con Luciano Spalletti, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Stesso discorso anche per la finale di Champions League, a Instanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. In fondo, se Non ci fosse stato Lukaku da Di Marco e la porta di Ederson oggi forse l'Inter avrebbe una coppa dalle grandi orecchie in più in bacheca. Ma l'occasione di rivalsa l'Inter l'ha avuta. E la sprecata così, con un 5 a 0.