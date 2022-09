Fabrizio Corona brutalizzato: "Vai a lavorare e non rompere il ca***"

17 settembre 2022 a

Ancora lui, ancora Fabrizio Corona che si infila nell'affaire Ilary Blasi-Francesco Totti. L'ex re dei paparazzi torna su Instagram, sul profilo del figlio Carlos dopo la chiusura del suo personale, dove pubblica l'estratto di una breve e misteriosa telefonata di una donna. Risultato? Chiuso anche il profilo di Carlos.

Ma non solo. Recentemente aveva pubblicato una foto di Alessio La Padula, ballerino di Amici, indicandolo di fatto come presunto amante della Blasi. Insomma, Corona - 48 anni - pare ossessionato dalla vicenda: come ci si ricorda dalla lite rovinosa all'Isola dei famosi, con la Blasi ha un conto aperto. Da tempo.

Ma si diceva, La Padula: ecco, il ballerino di Amici non ha gradito affatto di essere stato tirato in ballo da Corona. E ha risposto a tono. Anzi, con toni durissimi. "Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose - è partito in quarta -? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***", ha picchiato durissimo.

Per inciso, quando circolarono le prime indiscrezioni sulla crisi tra Totti e Ilary, il nome di Alessio La Padula era già circolato in rete: il gossip era partito per una serie di like della Blasi agli scatti del ballerino, che a quel tempo collaborava con Star in the star, format di Canale 5, a cui partecipava come membro del corpo di ballo.