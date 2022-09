Francesco Totti, "300mila euro": schiaffo alla Blasi, che fine fanno quei soldi

Francesco Fredella 22 settembre 2022 a

a

a

Le supercar di Francesco Totti. Si tratta di un gioiello dal prezzo esagerato. E sembra che le auto siano una vera e grande passione per l'ex capitano della Roma. Auto di lusso, auto di grossa cilindrata, che costano tantissimo. Si dice che nel suo garage ci siano auto da capogiro. Oggi, però, Totti è al centro del gossip non per le auto, ma per la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Questa è un'altra storia.

I fan del Pupone si chiedono quale sia l'ultima auto acquistata da Totti. Si tratta di una Lamborghini Urus, che costa quanto un appartamento e che si aggiunge alla Urus di Sant’Agata Bolognese (pensate che il modello base costa 230 mila euro). Ma Totti vuole andare controcorrente e, quindi, gli optional inseriti sono tanti. Per questo motivo arriva a costare 300 mila euro, il costo di una casa. Ma cos'è la Lamborghini Urus? Sicuramente si tratta di una vettura eccezionale, un SUV estremo che combina le caratteristiche strutturali delle vetture a ruote alte con le prestazioni da urlo di una vera e propria auto sportiva. Un'auto con la quale Totti è stato spesso paparazzato in giro per Roma.

Secondo la scheda tecnica, la "Lamborghini Urus è dotata del performante motore V8 4.0 biturbo, in grado di sprigionare 650 cavalli di potenza". Ma non è l'unica supercar in suo possesso: Totti in garage può contare anche su una Ferrari 612 Scaglietti, gioiellino di Maranello, oltre ad altri due esemplari in edizione limitate: la Ferrari 456 M GTA e la Ferrari 599.