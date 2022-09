Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, scatta il bacio: il filmato pazzesco

25 settembre 2022 a

Scatta il bacio tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La conduttrice ha infatti assistito al concerto dell'ex marito a Verona. È qui che il cantante l'ha coinvolta e lei l'ha raggiunto dandogli un bacio sulla guancia. Sulle notte di "Quanto amore sei", la showgirl balla e canta mentre Ramazzotti intona: "Tu lo sai quello che spero io, è vederti sempre così" I due, come dimostrato dal filmato, sono più uniti che mai. Dopo anni di battibecchi, la coppia è infatti tornata a far sognare i fan.

"Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice - aveva detto il cantante -. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere".

Lei stessa aveva confermato il bellissimo rapporto che i due condividono. Uniti, non solo dalla figlia Aurora. È infatti notizia degli ultimi giorni la gravidanza della 26enne che rende per la prima volta nonni Eros e Michelle.