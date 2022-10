Orietta Berti, "per posare nuda...": soldi, rivelazione sconvolgente

03 ottobre 2022 a

Orietta Berti senza freni. Ospite del Maurizio Costanzo Show, la cantante ha rivelato aneddoti divertenti sul suo passato. Tra queste le offerte arrivate dalle riviste Playmen e Playboy. "Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda - ha detto senza peli sulla lingua a Maurizio Costanzo -. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti". Eppure la Berti ha preferito declinare l'invito. Oltre al pudore, a mettere i bastoni tra le ruote c'era la suocera: "Non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l'avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito".

Oggi l'artista affianca Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Per la Berti si tratta di un'esperienza nuova, alla quale non ha saputo dire di no. Come raccontato in puntata, la cantante non avrebbe mai rifiutato una proposta di Alfonso Signorini, anche se questo comportava la perdita di altri contratti, e così è stato.

Ma il Gf Vip non è l'unico sogno nel cassetto. Da tempo la Berti pensa a "uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri". E i lavori sono già iniziati.